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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:03 م
جاليري
جاليري
آلاء حسن
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يستقبل جاليري مصر بالزمالك، في السابعة مساء الأحد المقبل، معرضًا فنيًا تشكيليًا يعيد إحياء ذكرى الفنان الراحل محمود عبدالله، على أن يستمر حتى 4 فبراير المقبل.

ولد محمود عبدالله عام 1936 بالإسكندرية ورحل عن دنيانا في 2002، تخرج من قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة الإسكندرية عام 1962، وكون جماعة التجريبيين عام 1964 مع الزملاء سعيد العدوي ومصطفى عبدالمعطي وأقام مع هذه الجماعة ستة معارض بالإسكندرية ومعرضين بالقاهرة، حصل على ماجيستير في الحفر عام 1972، كما حصل على الجائزة الأولى في التصوير من بينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، ثم سافر في بعثة علمية إلى إيطاليا واستقر في سبعينيات القرن الماضي هناك، وتعد هذه المرحلة من أخصب مراحله الفنية وقبل سفره كان فنانًا لافتًا للأنظار، حصل على دبلوم التصميم الجرافيكي - أوربينو - إيطاليا 1973 ودبلوم تصميم الكتاب من أكاديمية فينيسيا 1975، وقد عاد إلى مصر مرة أخرى في الثمانينيات، وخاض تجارب فنية مختلفة ومتعددة.

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