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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد يودع والده إلى مثواه الأخير (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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شيع الفنان بيومي فؤاد، والده إلى مثواه الأخير، وصلى عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر وتم دفنه بمقابر الاسرة بالفيوم قبل قليل بحضور عدد كبير من الأسرة والأصدقاء.

وظهر الفنان الكبير في حالة حزن كبير وتأثر وصل إلى حد البكا أثناء الجنازة والدفن، وكان بيومي فؤاد أعلن أمس الخبر عبر حسابه في «فيسبوك» قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء».

وجاء الخبر بعد بدء الفنان تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" بساعات والذي يقدمه مع هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.

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