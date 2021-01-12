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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المحامي أحمد البحقيري في حيازة سلاح لـ 18 مارس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:00 م
المحامي أحمد البحقيري
المحامي أحمد البحقيري
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة أحمد حمزة البحقيري المحامي بتهمة حيازة أسلحة نارية إداريًا، لجلسة 18 مارس المقبل.

كانت حددت محكمة الاستئناف الدائرة 26 جيزة لمحاكمة المتهم بتهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض بعدما اتهمته النيابة العامة بارتكاب جناية أمن دولة طوارئ وجنحة أمن دولة طوارئ.

كانت أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، المحامى أحمد حمزة البحقيرى، المتهم بحيازة سلاح نارى غير مرخص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية بينهما؛ إلى المحاكمة الجنائية لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري المضبوط مع المتهم ونوعه وعياره.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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