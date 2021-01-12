تفاصيل اجتماع الأنبا يوسف بكهنة إيبارشية سوهاج

اجتمع نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، بمجمع كهنة الإيبارشية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ الاجتماع بالصلاة التي قادها نيافته.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه دار الحوار حول آخر الاستعدادات التي تخص مراسم السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا توما حليم، والتي من المقرر أن تكون يوم الثالث والعشرين من يناير الجاري.