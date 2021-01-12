إصلاح وتركيب 85 كشاف إنارة بالشوارع ورفع 40 طن مخلفات بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية، حيث قامت بإصلاح وتركيب 85 كشافًا، وذلك بالتوازي مع حملات النظافة التي نجحت في رفع 40 طن مخلفات وقمامة.وقال محمد علي حسن رئيس الوحدة المحلية لبني محمد سلطان، إن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية أصلح 50 كشافًا بطريق بني أحمد الشرقية حتى طريق بني مهدي وطريق المطاهرة بني مهدي وجار الآن إنارة وصيانة كل الطرق التابعه للوحدة المحلية، كما قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية للبرجاية بصيانة وإنارة 25 كشافا بالقرية والتوابع لها حماية للمواطنين من الأخطاء والحوادث.وأكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا ان اعمال الإنارة واصلاح الكشافات لها من الاهمية بمكان ان يتم متابعتها علي مدار الساعة وأن هناك خطة طموحة التي معها سيتم انارة كل الشوارع والطرق العامة مشيرا إلي أنه بالتوازي يتم عمل دوريات مستمرة للنظافة لرفع كفاءة منظومة العمل بها وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.وأضاف رئيس المركز أن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية تلة رفع 15 طن من المخلفات والقمامة من مداخل القرية من الناحية الشرقية والشمالية والقرى التابعة لها، حيث بدأ العمل منذ فجر اليوم ومستمر على مدار اليوم من خلال دوريات العمل حفاظا علي الصحة العامة في بيئه مناسبة للمواطنين.كما قام قسم الانارة بقرية نزلة حسين بصيانة وإنارة وتركيب 10 كشافات ليد على الطريق العام لقرية زاوية سلطان وصيانة وإنارة الكشافات بمدخل قرية المنشية وطريق القرداحي حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديا للحوادث وكذلك قام قسم البيئة برفع 25 طن من المخلفات والتراكمات على طريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارتة، حفاظا على المعيشة في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والفيروسات.