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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يأمر بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:13 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق لمنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حي ثاني الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بشارع الإمام غريب المتفرع من شارع طلبة عويضه وبشارع عمربن الخطاب، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية المواطنين على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا بارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية والابتعاد عن التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة حرصًا على سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

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