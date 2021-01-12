المستشار حنفى جبالى يؤدى اليمين الدستورية نائبًا بمجلس النواب

أدى المستشار حنفي جبالي، عضو مجلس النواب، عن القائمة شمال ووسط وجنوب الدلتا، اليمين الدستورية أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم.وحضر منذ قليل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المنقضية ولايته إلى مقر المجلس، من أجل أدائه اليمين القانونية.ودخل عبدالعال أحد المقرات القريبة من باب رقم واحد للقاعة الرئيسية، بحيث يدخل لأداء القسم مباشرة دون الجلوس بالقاعة قبل القسم.