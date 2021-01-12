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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع محصول القمح والفول وتقاوى الإكثار بالقليوبية والمنوفية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:13 م
قمح
قمح
عبدالناصرمحمد
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تفقدت لجنة من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، حقول إكثار التقاوي والإرشادية بالقليوبية والمنوفية لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والوقوف على أي مشكلات لحلها، أيضًا محصولي القمح والفول وتوعية المزارعين بالإرشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة التي تشهد ظروفًا جوية متقلبة.

‏يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت في وقت سابق الإرشادات الفنية الواجب اتباعها لمزارعي القمح خلال شهر يناير، وهي ضرورة الاهتمام بإعطاء الرية الثانية في موعدها مع مراعاة إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتي، والاهتمام بمقاومة الحشائش الضيقة الأوراق (الرفيعة) خاصة الزمير، كذلك أي حشائش قد تكون قد تخلفت أو نمت بعد عملية المقاومة في شهر ديسمبر، أما في الأراضي الجديدة فيجب الاهتمام بإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى، بالرش في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، عند عمر 45 - 50 يومًا من الزراعة.‏

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