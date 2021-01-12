رسوم تجديد كارنيه نقابة المحامين 2021:



2- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.



3- تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.



4- تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.



ثانيا: الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2021: 1- المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيه.



2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.



3- زوجة عاملة: 450 جنيه.



4- الابن الابنة: 200 جنيه.



5- الوالد: 1200 جنيه.

ثالثًا: محامي الإدارات القانونية

الجدول العام: 400 جنيه.



الجدول الابتدائي: 500 جنيه.



جدول الاستئناف: 600 جنيه.



جدول النقض: 700 جنيه.



رابعًا: الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2021: 1- المحامي: 100 جنيه.



2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.



3- زوجة عاملة: 450 جنيه.



4- الابن الابنة: 200 جنيه.

خامسًا: رسوم تعديل درجة القيد: 1- من عام إلى إبتدائي: 400 جنيه.



2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.



3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.



الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين الجدد 2021:



- شهادة ميلاد كمبيوتر.



- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.



- شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.



- إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.



- شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).



- أصل شهادة الثانوية العامة، وشهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.



- شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.





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- شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.



-شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد)، ونموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

6- الوالدة: 1200 جنيه.