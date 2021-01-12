رسوم تجديد كارنيه نقابة المحامين 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 م
ياسمين محمودطباعة
بدأت نقابة المحامين منذ أسبوعين، في تلقى رسوم تجديد كارنيه نقابة المحامين 2021، والاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم، ومحامين المعاش وأسرهم، إضافة لتعديل درجة القيد لمن يرغب أثناء تجديد اشتراكه السنوي.
2- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.
3- تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.
4- تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.
2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.
3- زوجة عاملة: 450 جنيه.
4- الابن الابنة: 200 جنيه.
5- الوالد: 1200 جنيه.
6- الوالدة: 1200 جنيه.
الجدول الابتدائي: 500 جنيه.
جدول الاستئناف: 600 جنيه.
جدول النقض: 700 جنيه.
2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.
3- زوجة عاملة: 450 جنيه.
4- الابن الابنة: 200 جنيه.
2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.
3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين الجدد 2021:
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
- شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.
- إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
- شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
- أصل شهادة الثانوية العامة، وشهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
- شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.
- شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.
-شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد)، ونموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
رسوم تجديد كارنيه نقابة المحامين 2021:1- تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيه.
2- تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.
3- تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.
4- تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.
ثانيا: الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2021:1- المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيه.
2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.
3- زوجة عاملة: 450 جنيه.
4- الابن الابنة: 200 جنيه.
5- الوالد: 1200 جنيه.
6- الوالدة: 1200 جنيه.
ثالثًا: محامي الإدارات القانونية
الجدول العام: 400 جنيه.
الجدول الابتدائي: 500 جنيه.
جدول الاستئناف: 600 جنيه.
جدول النقض: 700 جنيه.
رابعًا: الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2021:1- المحامي: 100 جنيه.
2- زوجة غير عاملة: 350 جنيه.
3- زوجة عاملة: 450 جنيه.
4- الابن الابنة: 200 جنيه.
خامسًا: رسوم تعديل درجة القيد:1- من عام إلى إبتدائي: 400 جنيه.
2- من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.
3- من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة المحامين الجدد 2021:
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
- شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.
- إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
- شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
- أصل شهادة الثانوية العامة، وشهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
- شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.
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-6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.
-شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد)، ونموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.