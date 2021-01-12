رئيس مدينة الحسنة: تلبية مطالب المواطنين على رأس أولوياتنا

أكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة، على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في مختلف القرى والتجمعات، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي عقدت برئاسته وبحضور سكرتير عام المجلس ورؤساء القري، أن المجلس ناقش عدد من المشاكل والمعوقات التي تعرقل انتظام العمل وسرعه تلبيه مطالب المواطنين.وشدد «عفش» على رؤساء وسكرتيري القرى بضرورة التواجد الميداني والقرب من المواطنين والعمل على توفير الخدمة العامة، والتأكيد على بث روح التعاون بين الجميع، مشددا على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بخصوص كورونا وتطبيقها ميدانيا للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم التهاون بخطورة الوضع وأخذ كل الإحتياطات الإحترازيه لمواجهه مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.واستمع «عفش» إلى بعض المطالب واحتياجات القرى للوقوف عليها والعمل على تلبيتها.