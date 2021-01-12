حفظ التحقيقات في وفاة سائق أسفل قطار بالبدرشين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحفظ التحقيقات حول مصرع سائق توفى أسفل عجلات قطار بالبدرشين.كان ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد مصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار بقرية مزغونة.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أنه أثناء قيام "إسلام. ع"، سائق، بمحاولة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار وتم جمع أشلاءه ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.