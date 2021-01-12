البحث عن بديلة لهيفاء وهبي في «حرب أهلية»

بدأت شركة العدل في البحث عن فنانة بديلة للنجمة هيفاء وهبي والتي اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسلسل "حرب أهلية " للنجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان.وتفاوض الشركة عدد من الفنانات بناءاعلى ترشيح المخرج سامح عبد العزيز مخرج العمل والذي انتهى من كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل وفي انتظار تماثل الفنانة يسرا للشفاء من فيروس كورونا لتحديد موعد نهائي للتصوير.يذكر أن يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل خيانة عهد، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام قمر.