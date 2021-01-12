ينهي حياة زوجته بـ«خدعة المُسكّن» في العجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها في العجوزة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.ووجهت النيابة للزوج تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وواجهته بالتحريات، واعترف المتهم بقتل زوجته، بواسطة تقديم قرص سام خاص بحفظ الغلال، وإيهامها أنه مسكن.وأضاف المتهم أنه متزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات، وأنجب منها 3 أبناء، وقرر التخلص منها بسبب الخلافات التي تجمعهما، واستعد لجريمته بشراء قرص خاص بحفظ الغلال، لعلمه أنه شديد التسمم، وأعطاه لها لتناوله بعد إيهامها أنه مسكن للمرض.تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجنى عليها ربة منزل، تعرضت للتسمم، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، حرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.