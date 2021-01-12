المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيارة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لشروعهم في سرقة سيارة في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "مصطفى.س"، سائق، "سعيد. س"، عامل، "وليد. س"، موظف بمستشفى الشرطة بالشروع فى سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه مهدي عبد الحميد وكان ذلك ليلا بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن قام الأول باستقلال سيارته للاستيلاء عليها وما أن حاول المجني عليه إيقافه فتعدى عليه بالضرب مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الواقعة وبحوزتهم سلاح نارى للشد من أزره إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة.