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محافظات

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:43 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إحراز الجامعة تقدمًا ملحوظًا في ترتيبها المحلي والدولي فيما يخص معدل الاقتباسات على "جوجل سكولار" وفق موقع "ويبمتريكس" الأسباني -Webomatrix- لتصنيف جامعات العالم، والذي أعلن عن احتلال الجامعة للمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والمركز 688 عالميًا في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب جامعة أسيوط في التقييم الأخير المعلن عنه يُعد تقدمًا كبيرًا جاء ثمرة لجهود الجامعة في هذا المجال، والذي تضافر فيه إدارة الجامعة وكلياتها، كما جاء انعكاسًا للجهد المتميز الذي يقوم به مكتب التصنيف الأكاديمي المنشأ حديثًا خلال العام الماضي 2020 من أجل نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية وتحسين ترتيب الجامعة محليًا ودوليًا.

وكشف الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي بالجامعة، أنه بالمقارنة بترتيب الجامعة في هذا المجال في يناير 2019 كان 1569 عالميًا ونجحت في تحسينه وصولًا إلى 688 في يناير 2021، كما كانت تحتل المركز العاشر على مستوى الجامعات المصرية في 2019 لتحتل الآن المركز الثالث في يناير 2021، كما تضمن آخر قياس تم إجراءه لمعدل الاقتباسات 199736 أي ما يقرب من 2 مليون اقتباس.

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