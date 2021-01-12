سيجارة حشيش تشعل حريقا في منزل بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في منزل في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في البدرشين، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة.وتبين من المعاينة أن ابن صاحب المنزل، خلال تعاطيه المواد المخدرة، وإشعاله سيجارة حشيش، تسبب في نشوب الحريق، وتم التحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.