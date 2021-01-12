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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إنشاء وتطوير 7 مدارس بالشرقية بتكلفة 42 مليون 300 ألف جنيه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:39 م
المهندس أحمد مرسي
المهندس أحمد مرسي
سارة الوردانى
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يتابع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون و300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 42 مليون و300 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة السعديين الابتدائية لإضافة 16 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة النعامنة الثانوية لإضافة 12 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مصطفى عطية النجار للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 8 ملايين جنيه وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 10 فصول بمدرسة الشهيد عبد العزيز محمود الإبتدائية بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جار تنفيذ أعمال توسعة مدرسة الملك فهد الابتدائية لإضافة 11 فصل وبتكلفة بلغت 5 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة مدرسة حلمي الطوخي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال توسعة مدرسة أبو طوالة للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

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