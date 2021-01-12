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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 40 «شيشة» وإحالة 74 موظفًا في البحيرة للتحقيق (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:39 م
ضبط شيش بالبحيرة
ضبط شيش بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات للمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر مزاولة مهنه لعدم وجود صيدلي، وضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على 1000 قطعة جاتوه و50 تورتة منتهيه الصلاحية، وضبط 500 لتر بنزين في محطة وقود بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 9 كيلو لحوم مصنعة و2 كيلو جبنة موزاريلا منتهيه الصلاحية.

كما تم المرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها وتم إحالة 74 من العاملين بالمستشفى المركزي والمركز الطبي والوحدة الصحية والوحده المحلية بكوم زمران للتحقيق، للانصراف دون إذن.

كما أسفرت حملة رفع الإشغالات عن ضبط 40 شيشة و50 كرسي و10 تندات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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