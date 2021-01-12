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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بقرية العصارة ورفع كافة المرافق وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات والمخالفات للمحال التجارية، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية فضلًا عن متابعته لتنفيذ إزالة لحالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة.

كما ترأس الطيبي حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، حيث تم المرور على مخزن للأغذية وقد تم تحرير محاضر ضد المخالفين والخارجين عن القانون. 

كما تفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها. 

جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة معدات وعمال رئاسة المركز وبالتنسيق مع مسئولي الإشغالات والمرافق والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية والمتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة وقوات الأمن.‪ ‬

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة الدورية لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، لافتًا إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف والتعدي على الأراض الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين. 

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