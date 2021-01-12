التحقيق مع عصابة «السيارات» في الخانكة

تباشر نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بمحيط منطقتي المرج والخانكة.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين قاموا بسرقة سيارة نقل وشرعوا فى قتل سائقها باستخدام سلاح ناري، كما كشفت التحريات بأنهم وراء سرقة العديد من السيارات بالمنطقة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط شخصين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة.وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.