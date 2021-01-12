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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح «سبوتنيك V»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف إن بلاده على اتصال دائم مع باكستان بشأن مسألة الإمدادات المحتملة للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك ــ V"، معربا عن الأمل بأن تشتري إسلام أباد دفعة من هذا اللقاح الروسي.

وقال كابولوف - اليوم الثلاثاء - "نحن على اتصال دائم بالشركاء الباكستانيين، الذين يبدون اهتمامًا بلقاح "سبوتنيك ــ V" الروسي، وكذلك بلقاحات أخرى من الشركات المصنعة الأجنبية".. مضيفا:" نأمل بأن تتخذ إسلام أباد خيارًا في نهاية المطاف، بما في ذلك لصالح شراء دفعة من اللقاح الروسي".

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة في باكستان، فيصل سلطان، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كما أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في سبتمبر 2020 أن وزارة الصحة الباكستانية تدرس اقتراحًا لاستيراد اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" وقد تنظر في خيار إجراء تجربة سريرية في مرحلة متأخرة من اللقاح.

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