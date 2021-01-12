«صحة أسوان» تعدم 20 طن مواد غذائية فاسدة في 2020

أسفرت نتاج حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، خلال العام المنقضى 2020، عن إعدام 20 طن و500 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة بسبب عدم صلاحتيها للاستهلاك الآدمى ضمن حملات مستمرة ومكثفة علي أماكن بيع وتداول وتخزين المواد الغذائية.كما أسفرت حملات إدارة مراقبة الأغذية خلال 2020 عن المرور علي 2325 منشاة لبيع أو تخزين المواد الغذائية، وإعدام 5 آلاف لتر زيوت وعصائر بسبب عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، وضبط 39 طن و900 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة بسبب تغير في خواصها.كما تم ضبط 4 ألاف و770 لتر ( خل - زيوت - عصائر - مياه غازية ) بسبب تغير في الخواص، وتحرير عدد 2657 محضر جنحة صحية ضد المخالفين، وإصدار عدد 170 قرار إغلاق للأماكن المخالفة، وتحرير وإصدار عدد 3627 شهادة صحية للمواطنين العاملين في مجال تداول الأغذية.