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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

286 مليون جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:35 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عقدت محافظة شمال سيناء اجتماعا "اليوم "لمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 2021، وذلك بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومحمد عبد الخالق مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إلى جانب رؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديرى ادارات التخطيط والمتابعة والشئون الهندسية بمجالس المدن.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن إجمالى الاعتمادات المخصصة للمحافظة يبلغ 286 مليون و551 ألف جنيها، وهى موزعة على ديوان عام المحافظة ومجالس المدن بواقع: مبلغ 53 مليون و999 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة العريش، مبلغ 27 مليون و570 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة بئر العبد، 35 مليون و282 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة الشيخ زويد، مبلغ 23 مليون و172 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة الحسنة، مبلغ 31 مليون و202 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة نخل، مبلغ 8 ملايين و511 ألف جنيها لقطاع المرور، ومبلغ 11 مليون و369 ألف جنيها لقطاع الحماية المدنية الى جانب المبالغ المخصصة لديوان عام المحافظة وتدعيم الوحدات المحلية وقدرها 89 مليون و795 ألف جنيها، والمبالغ المخصصة لباقى القطاعات من الوزارات والجهات المركزية.

وأصدر سكرتير عام المحافظة توجيهاته الى رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والمتابعة بضرورة الانتهاء من المشروعات قبل الموعد المحدد لها، والاسراع فى اقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتركيز على مرافق البنية الأساسية لخدمة المواطنين وتيسير سبل الحياة لهم.

ومن جانبه أعلن محمد عبد الخالق مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة أن اعتمادات الخطة تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيها منها 280 مليون و900 ألف جنيها بتمويل من بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 5 ملايين و651 ألف جنيها بتمويل ذاتى من المحافظة مشيرا الى أنه ورد تمويل البنك وتم صرفه بالكامل، وجارى اتاحة الربع الثالث بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى.

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