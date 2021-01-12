إصابات خطيرة لشاب صدمه القطار بملوي في المنيا

أصيب شاب بإصابات خطيرة عندما حاول وصديقه عبور شريط السكة الحديد في المسافة الواقعة بين المزلقان البحري ورصيف محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا حيث تصادف قدوم أحد القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي فصدمه القطار وتم نقله لمستشفى ملوي العام في حالة سيئة.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول أحمد محمد سعد محمد 18 سنه ومقيم قرية أبشادات التابعة للمركز مصابا بنزيف داخلي وكسر بقاع الجمجمة وحالته الصحية سيئة وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعيتبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي بقيادة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا أن الشاب كان يحاول عبور شريط السكة الحديد برفقة أحد أصدقائه في الوقت الذي كان قادما فيه القطار رقم 978 القادم من القاهرة في طريقه لمحافظة أسيوط محطته الأخيرة وقبل وصوله للتوقف برصيف محطة سكة حديد ملوي صدم القطار الشاب VIPتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق