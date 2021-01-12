المجلس السوداني يبحث مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، عددا من الاتصالات بقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب التطورات الاقليمية والدولية.وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قرر خلال الإتصال، منح كميات مقدرة من لقاحات كورونا للسودان مساهمة من حكومة بلاده للتصدي للجائحة، مشيرا إلى أنه من المقرر وصولها للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.