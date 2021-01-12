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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات مجانية لتدريب شباب الخريجين على الحرف اليدوية بأسيوط

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:15 م
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت محافظة أسيوط، عن توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين، بمراكز التدريب التابعة لإدارة التعاون بالمحافظة، بمراكز الفتح وأبوتيج وصدفا، لتدريب الشباب على حرفة النجارة والخياطة والأشغال اليدوية وخان الخليلي؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجين وتدريبهم على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة إلى أن الدورات التدريبية التي تم الإعلان عنها تم إعدادها وفقًا للشروط والمميزات التي تناسب شباب الخريجين وتؤهلهم لسوق العمل ومنها منح المتدرب مبلغ 750 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر تبدأ من ‪17 يناير‬ الجاري، لافتًا إلى أنه على الشباب الراغبين فى التقدم للدورات التدريبية إحضار صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي وتسليمهم بالمركز التابع له مركز التدريب (الفتح– أبوتيج– صدفا)، وسيتم إخطار المقبولين قبل بدء الدورة، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامة العاملين والمتدربين.
وأضافت ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة إلى أن الدورات التدريبية ستستمر لمدة 3 أشهر بصفة يومية من 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بمراكز التدريب بمركز الفتح بمقر وحدة خان الخليلي بجوار مدرسة بدر الثانوية الصناعية ويتم التدريب فيها على (النجارة– الخياطة– أشغال يدوية– خان الخليلي) وبمركز أبوتيج بمقر الوحدة بشارع السلخانة القديمة بجوار الحملة الميكانيكية ويتم التدريب بها على حرفة النجارة وبمركز صدفا بمقر الوحدة بقرية أولاد الياس ويتم التدريب بها على حرفة الخياطة.

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