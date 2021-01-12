المؤبد لمتهم في «أحداث مدينة نصر»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر»، بالسجن المؤبد.صدر القرار برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، وعماد الدرمللي.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم، عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.