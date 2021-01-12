كريمة مختار.. 4 أعوام على رحيل «ماما نونا»

تحل اليوم الذكرى الرابعة على رحيل الفنانة الكبيرة كريمة مختار، الأم الأشهر في السينما والدراما المصرية خلال العقود الماضية، والتي رحلت وتركت أثرًا كبيرًا في الوسط الفني مع رحيلها.كريمة مختار التي أبكت الجمهور المصري قبل وفاتها الطبيعية من خلال مشهد وفاتها في مسلسل "يتربى في عزه" مع النجم يحيى الفخراني، انطلقت في عالم التمثيل عن طريق الإذاعة من خلال تقديم 3 أعمال مختلفة مهدت طريقها لعالم التمثيل التلفزيوني وفي بداية الخمسينيات من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو"، اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر الراديو.في بدايتها واجهت مشكلة كبيرة وفي بداية دخولها لعالم السينما قابلت رفضا من قبل الأسرة ولكن سرعان ما انفك الحظر عنها بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي كان له دور كبير في المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".أصقلت موهبتها الفنية بعد التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلقت في الأدوار حتى قدمت دور الأم بأشكال مختلفة، في أعمالها السينمائية مثل "الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، وساعة ونص". وخلال مسيرتها الفنية قدمت كريمة مختار أكثر من 220 عملا بمختلف الفنون في السينما والتليفزيون والإذاعة.وفي يوم الخميس 12 ينايررحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا بعد صراع مع المرض، بعد تعرضها لوعكة صحية في أشهرها الأخيرة، استلزمت بقاءها في المستشفى لأسابيع وشهد مشهد جنازتها تأثرا كبيرا من قبل الفنانين.