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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا الإنجيلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:29 م
القديس يوحنا الإنجيلي
القديس يوحنا الإنجيلي
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة القديس يوحنا الإنجيلى سنة 100 ميلادية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إن في مثل هذا اليوم من سنة 100 م تنيح القديس يوحنا البتول الإنجيلي الرسول وهو ابن زبدي ويقول ذهبي الفم انه تتلمذ أولا ليوحنا المعمدان وهو أخو القديس يعقوب الكبير الذي قتله هيرودس بالسيف وقد دعاه المخلص مع أخيه بوانرجس، أي ابني الرعد، لشدة غيرتهما وعظيم إيمانهما.

وأضاف: «وهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وقد خرجت قرعة هذا الرسول ان يمضي إلى بلاد أسيا، ولأن سكان تلك الجهة كانوا غلاظ الرقاب فقد صلي إلى السيد المسيح ان يشمله بعنايته، وخرج قاصدا أفسس مستصحبا معه تلميذه بروخورس واتخذ لسفره سفينة وحدث في الطريق ان السفينة انكسرت وتعلق كل واحد من الركاب بأحد ألواحها وقذفت الأمواج بروخورس إلى إحدى الجزر».

وتابع: «أما القديس يوحنا فلبث في البحر عدة ايام تتقاذفه الأمواج حتى طرحته بعناية الرب وتدبيره إلى الجزيرة التي بها تلميذه، فلما التقيا شكرا الله كثيرا علي عنايته بهما. ومن هناك مضي القديس يوحنا إلى مدينة أفسس ونادي فيها بكلمة الخلاص، فلم يتقبل أهلها بشارته في أول الأمر إلى ان حدث ذات يوم ان سقط ابن وحيد لامه في مستوقد حمام كانت تديره فأسرعوا لإخراجه ولكنه كان قد مات».


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