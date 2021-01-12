مع خدمات عزل كورونا.. «المنيرة العام» تبدأ جراحات السمنة المفرطة

أجرت مستشفى المنيرة العام، عملية تكميم المعدة لمريضة تعاني من السمنة المفرطة، والتي تم استقلالها في العيادات الخارجية وكانت تعاني من خشونة بالمفاصل.وقال الدكتور أحمد صلاح الدين أخصائي الجراحة العامة والتجميل، أنه بعد قياس طول المريضة ووزنها وتقسيم معدل الكتلة للمريضة وأسلوب التغذية الذي تتبعه، تم تقييم الحالة وعرضها على استشاري التخدير لعمل جراحة تكميم المعدة بأحدث الألات والدبابيس الجراحية أحادية الاستخدام الجراحية.من جهته، شدد الدكتور عادل جودة، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والذي قام بإجراء الجراحة التي استغرقت ساعة و20 دقيقة، على ضرورة محاولة المريض إنقاص وزنه عن طريق التغذية السليمة واتباع انظمة صحية تحت اشراف اطباء التغذية.ونوه رئيس قسم الجراحة إلى أنه حال فشل الشخص في إنقاص وزنه عن طريق الحمية الموزونة أو زيادة الوزن مرة أخرى، قد يلجأ الأطباء للنصح بإجراء أحد عمليات السمنة المفرطة، لمساعدة المريض على الحصول على الوزن الصحي لتجنب المضاعفات والأمراض المصاحبة للسمنة، موضحا أن هذه العمليات أصبحت أكثر أمانا بعد ظهور أنواع حديثة من الدبابيس الجراحية والمناظير الجراحية.وقال الدكتور كريم سلام، مدير عام المستشفى، إن تلك الخدمات الطبية المستحدثة بالإضافة إلى خدمات العزل التي تقدمها المستشفى لمرضى فيروس كورونا وهي الحجز عبر الرعايات المركزة أو الغرف العادية أو صرف العلاج للحالات العادية بالمنزل، عبر مسارات أمنة تماما لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.ووجه سلام بإنشاء عيادة خاصة لجراحات السمنة المفرطة لاستقبال المرضي الذين يعانون من مشكلة السمنة المفرطة لتجهيزهم وتحضيرهم للجراحة المناسبة.وأكد مدير عام المستشفى، أن ذلك اتباعا للرؤية العامة لمستشفى المنيرة العام، للحفاظ على صحة المواطنين، وانطلاقا من رؤية الدولة للقضاء على السمنة المفرطة، تجنبا لخطورتها على الحياة العامة للمريض والتي تؤثر بالسلب علي صحته النفسية والعملية.