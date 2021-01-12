«القاهرة الجديدة» تنقذ مصابا بكورونا يعاني من انفجار بالمعدة

نجح فريق مستشفى القاهرة الجديدة في إنقاذ حياة مريض كان يعاني من آلام حادة بالبطن، بعد أن تم رفضه من قبل مستشفيات أخرى كونه مصابا بكورونا.وأوضحت المستشفى، أن تشخيص المريض كان انفجار بالزائدة والتهاب بريتوني، وبعد التقييم والكشف تبين أنه انفجار بالمعدة نتيجة قرحة معدية، وتم تحضير المريض وانعاشه وتحضيره للعمليات فورا.وقال الدكتور أحمد زاهي، أخصائي الجراحة، إن الفريق الطبي بالمستشفى، قام بعمل استكشاف للبطن وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض ووجد ثقبا كبيرا بالمعدة قطره 2 سم في جدار المعدة الأمامي، وتم تنظيف البطن من الصديد واستكشاف البطن.وأضاف اخصائي الجراحة، تم أخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة وغلق الثقب باستخدام جزء منديل البطن، وتم غسل الأحشاء والبطن من الداخل بمحلول ملحي ووضع درنقتيين بالبطن وغلق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للرعاية المركزة، وهو الآن بصحة جيدة.وقال الدكتور محمد ماجد، مدير عا المستشفى، إن المستشفى تسعى لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.من جهته، قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن صحة القاهرة تعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين عليها، منوها إلى دور مستشفى القاهرة الجديدة، وما تقوم به من خدمات لنيل رضاء المواطنين.شمل الفريق الطبي للجراحة الدكتور أحمد توفيق، استشاري الجراحة، ومن أطباء التخدير الدكتور هيثم محمود، والدكتور شريف عبد الله، والدكتورة مروة علاء الدين محمد.