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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:25 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 98 حالة وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و299 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و360 حالة.

وأشارت إلى أن 4507 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و88 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا).

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