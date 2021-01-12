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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الشرقية» يضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن بدون ترخيص

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:23 م
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت بشن حملات تفتيشية بمراكز أبوحماد والقرين وأبوكبير ومنيا القمح لضبط سوق اللحوم والأسماك.

و قد تم خلالها تحرير 5 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم ومحلات جزارة وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص حيث يتم تفكيك الدجاج المجمد وإعادة تعبئته بعلامة تجارية أخرى، كما تم ضبط 2 طن و791 كجم دجاج وأجزاء دجاج مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و58 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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