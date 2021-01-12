ضبط 4650 عبوة تجميل فاسدة في مصنع بالغربية

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل، بدون ترخيص.وتم ضبط (4560 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.