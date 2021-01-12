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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة تستعد للاحتفال بـ عيد الختان 2021.. ماذا تعرف عنه؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ننشر موعد عيد الختان 2021 حيث تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الختان، يوم الخميس الموافق 14 من يناير الجاري.

وعيد الختان هو ذكرى الكنيسة لإجراء عملية "الطهارة" للسيد المسيح، والختان هو شريعة يهودية املاها الله لخليله ابراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الارض حينها.

عيد الختان 2021

وهو ما ورد في الفصل السابع عشر من سفر التكوين اول أسفار الكتاب المقدس:" "هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منك كل ذكر، فتختتنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يُختن منكم كل ذكر في أجيالكم... فيكون عهدي في لحمكم عهدًا أبديًا، وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك الأنفس من شعبها، انه قد نكث عهدي".

مصادر كنسية قالت لـ "الدستور" إن عيد الختان لا يخضع لاستثناء حضور الـ20 فردًا بقداسي عيدي الميلاد والغطاس، والذي أعلنه مجمع اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني في بيانه الأحدث، حول تداعيات فيروس كورونا، بل يتم التعامل معه وفقًا لسياسة بقية القداسات التي تتم بحضور 5 شمامسة فقط.

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ويقول الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس، بالإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، إن الختان من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غزلة كل ذكر ابن ثمانية أيام، وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور، وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين وأحيانًا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضى أن لا يأكل الفصح رجل أغرل، وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية، على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله. وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.

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