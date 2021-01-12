المستشار أحمد سعد الدين يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب

أعلن النائب المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، ترشحه لمنصب وكالة مجلس النواب في الانتخابات التي ستشهدها الجلسة الإجرائية للنواب والمقرر عقدها اليوم.واكتفى النائب احمد سعد الدين، بإعلان ترشحه فقط دون التطرق لأي أحاديث او تصريحات.يذكر أنّ المستشار أحمد سعد الدين، كان يشغل منصب الأمين العام السابق لمجلس النوب، قبل أن يعود لمنصبه القديم بمجلس الدولة، ثم خاض انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر والتي فازت بـ284 بدوائر نظام القوائم.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.