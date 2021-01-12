القبض على مالك مصنع منظفات بدون ترخيص في الغربية

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص.وتم ضبط (1،2 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.