رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تستعرض إنجازات الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:18 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهم إنجازات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة، فقد نجح المشروع في إجراء مسح شامل للموانئ المصرية للتعرف على أية رواكد من المبيدات أو الكيماويات أو المواد الخطرة، والتأكد من سلامتها، وأسفر عن جمع وتحليل وتصنيف ما يزيد على 74 طنا وتم التخلص الآمن منها.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع قد أعد دليلا إرشاديا متكاملا لهيئات الموانئ وكافة الجهات عن الإدارة العلمية السليمة لعمليات تخزين وتداول ضبطيات المبيدات والكيماويات والمواد الخطرة ومنها مادة نترات الأمونيا والتي تستخدم في صناعة الأسمنت وذلك تحقيقا لمزيد من سلامة الموانئ واستدامة هذه السلامة.

وأضافت فؤاد، أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح في الوصول إلى الكمية المستهدفة من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور وهي حوالي 1000 ط،ن وقد تم فحص أكثر من 13310 محول، وقد تم إجراء الدراسات العلمية اللازمة من قبل كبار الخبرات العالمية في هذا المجال والاستشاريين العلميين للمشروع لاستيراد وحدتي معالجة لهذه الزيوت وإعادة استخدامها بما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا.

كما اختتم مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة عام 2020 بأعمال فتح المظاريف الخاصة بمناقصتين دوليتين كان قد أعلن عنهما، الأولى تتعلق بتوريد وتركيب أجهزة جودة ومراقبة وقياس تلوث الهواء لوزارة البيئة من أجل تحسين نوعية الهواء والحد من تلوثه بالقاهرة الكبرى، والثانية تتعلق بإعادة التعبئة والتغليف والتخلص الآمن من رواكد المبيدات والمخلفات من عدة مواقع تصل إلى حوالي 250 طنا، لتنضم إلى 720 طنا أخرى كان المشروع قد نجح في التخلص الآمن منها.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أحمد الشريف يتغيب عن جلسة حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

الصور

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الأكثر قراءة

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أسعار البيض اليوم في مصر آخر تحديث 12-1-2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية