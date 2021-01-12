مقتل 8 بحريق في شقة بمنطقة الأورال الروسية

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، بينهم طفل عمره 7 أعوام، بعد اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة يكاترينبرج الروسية اليوم الثلاثاء.وقالت السلطات الروسية إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحريق الذي دمر ثلاث شقق في مبنى من تسعة طوابق.وقال رئيس البلدية المؤقت أليكسي أورلوف: "لسوء الحظ، وقعت المأساة بسبب سوء التعامل مع النيران في احدى الشقق".وتحدث حرائق خطيرة وتخلف قتلى وجرحى مرارا وتكرارا في روسيا بسبب انتهاكات قواعد السلامة الأولية.