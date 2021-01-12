«كورونا» يُغلق 152 منشأة مخالفة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 187 محضر غرامات فورية اليوم لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 152 منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحًا بأنه تم غلق 70 محل تجاري، و4 ورش و28 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 14 سرادق فرح وعزاء، و29 سوقًا بنطاق المحافظة، وإغلاق 7 مراكز تعليمية.وأكد محافظ المنوفية، في بياتن، على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.