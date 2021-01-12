«بحوث إعلام الشرق الأوسط»: مصير أردوغان لن يختلف عن الإخوان

سلط معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" في تقرير له الضوء على التوترات بين تركيا وإيران بعد تصريحات أردوغان التي أدلى بها خلال زيارة لأذربيجان، للاحتفال بما حققته بعد 6 أسابيع من القتال حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.التصريحات كانت عبارة عن قصيدة "فاضحة" تكشف الأطماع الاستعمارية السابقة لإيران وهي قصيدة لشاعر إيراني من أصل أذربيجاني تتحدث عن تقسيم أرض أذربيجان بين روسيا وإيران في القرن التاسع عشر، وأثارت القصيدة مخاوف طهران من أن تعزز تصريحات أردوغان الميول الانفصالية بين أبناء الأقلية الأذرية في إيران.وأشار التقرير إلى افتتاحية صحيفة "كيهان" الإيرانية الناطقة باسم النظام، حذرت فيها الرئيس التركي من تصريحاته الأخيرة، داعيا إياه للتخلي عن هذا الاتجاه المعادي لإيران، مضيفا أن مصير تركيا سيكون مثل مصير الاخوان إذا استمر في نهجه العدائي.وقال "ميمري" أن ردود فعل المسؤولين الإيرانيين ركزت على استفزازات أردوغان على إهانتهم لهم، وأعربوا عن غضبهم من هذا إظهار ملكية تركيا - المنافس السياسي لإيران - للأراضي التي فقدتها الإمبراطورية الفارسية بسبب ضعفها، عكست ردود الفعل هذه أيضًا الخوف من تحرك أذريبجاني مدعوم من تركيا يمكن أن يهدد وحدة أراضي إيران وحدودها الحالية.وأضاف إنه إلى جانب ردود الفعل القاسية من الجمهور الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات أردوغان، يبدو أن النقد كان موجهًا من السلطة أيضا، فقد تم تصويره الآن بشكل كامل على أنه سلطان مصاب بجنون العظمة ويحاول إحياء الإمبراطورية العثمانية التركية على حساب إيران.ونشرت صحيفة "كيهان" اليومية الإيرانية الناطقة باسم النظام تقريرا استعرضت فيه سلسلة التوترات الأخيرة بين إيران وتركيا، ردود الفعل في إيران على استفزازات الرئيس التركي أردوغان، متوقعة أن يكون مصيره هو نفس مصير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي أطيح به بعد عام في منصبه في احتجاجات عارمة.كما انعكست مشاعر الغضب والإهانة، إلى جانب الخوف من التداعيات التي قد تضر بسيادة إيران، في ردود أفعال وزارة الخارجية الإيرانية ومسؤولين آخرين ينتمون إلى المعسكر الأيديولوجي الإيراني.ففي تغريدة بتاريخ 11 ديسمبر 2020، عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن إحساس إيران بملكية أراضيها المفقودة، وكشف عن مخاوف إيران من احتمال ضم مزيد من الأراضي الإيرانية إلى أذربيجان، لكنه أخفى ذلك على أنه خوف على السيادة الأذربيجانية.