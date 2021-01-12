5569 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 5569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و395 ألفًا و779 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 326 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفًا و593 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و138 ألفًا و126 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 7666 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.