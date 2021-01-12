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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محاربو السرطان يتقدمون ببلاغات ضد محمد قمصان: دمرنا نفسيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:12 م
محمد قمصان
محمد قمصان
عمرو الشامي
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حرر عدد من محاربو السرطان 7 محاضر بنيابة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ضد الشاب محمد سرطان الذي ادعى إصابته بالمرض لكسب التعاطف عبر منصات تواصل اجتماعي، معللين بأنه أذاهم نفسيا كمرضى سرطان، ووقوع ضرر عليهم من إدعائه المرض.

وأكدت نشوي السيد، إحدى محاربات السرطان لـ"الدستور"، أنها مسؤول في أشهر مجموعات دعم مرضى السرطان نفسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت شكاوى كثيرة من المرضى بشأن "قمصان"، يتهمونه فيها بإيذائهم نفسيا وتدمير معنوياتهم، مؤكدة أنها أيضا قد تقدمت ببلاغ ضده رفقة زملائها المحاربين.

كما قامت أيضا كلا من مروة يونس السيد، من مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلاء ميهوب هاشم، من محافظة بني سويف، وحنان محمد العزب، من مدينة دسوق، وروان حمزة، من دسوق، بتقديم بلاغات ضده.

واعترف قمصان، في التحقيقات أمس بعد القبض علي ووالدته، بعدم إصابته بالسرطان وعدم تقديم أي إثبات يفيد ذلك أمام النيابة، وحررت له قضيتين الأولى استخدام السوشيال ميديا لنشر أخبار كاذبة، وقضية ثانية لتهديد أخصائية اجتماعية من مدينة دسوق بعد مواجهته بالحقيقة، ومازالت التحقيقات جارية معه.

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