ضبط 2 طن كبدة فاسدة في ثلاجة بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.وتم ضبط (2،31 طن "مقطعات كبدة، أسماك ماكريل") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.