بكين تنتقد قرار واشنطن بإعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

انتقدت الصين اليوم الثلاثاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين تؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، معربا في الوقت نفسه عن معارضة بلاده لممارسة الولايات المتحدة ما وصفه بـ "القمع السياسي وفرض العقوبات الاقتصادية" على كوبا تحت مسمى مكافحة الإرهاب.وأضاف جيان أن بلاده تؤكد أهمية تطوير الولايات المتحدة وكوبا العلاقات بينهما على أساس الاحترام المتبادل بما يخدم الشعبين والسلام والاستقرار في أمريكا اللاتينية.