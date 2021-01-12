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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في جريمة قتل لخلافات ثأرية لـ 9 فبراير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:09 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين لجلسة 9 فبراير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

كان مركز شرطة الصف، قد تلقى في 2013 بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، ما ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

و تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين، بعدما قتل أحد أطراف عائلة أبو منصور طرف آخر من عائلة علام، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التي لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

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