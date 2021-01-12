اليوم.. «مصر للطيران» تنقل 6355 راكبا من مختلف الجنسيات بمطار القاهرة

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي طوال اليوم الثلاثاء، ٥١ رحلة جوية بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، إربيل، البحرين، تونس، لاجوس، ابوچا، دوالا، موسكو، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست، و٨ رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٣٥٥ راكبا.ومن جانبها، تواصل شركة مصر للطيران تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية على كافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "البضائع" وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل الزروف الصحية الراهنة التى يشهدها العالم.