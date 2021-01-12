19 يناير.. أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي افتراضيًا

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات منتدى الطاقة العالمي افتراضيًا، والذي ينظمه المجلس الأطلسي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية؛ لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام.وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء - إنه «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي نواجهها الآن جراء فيروس كورونا المستجد يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى؛ متوقعًا أن يسهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة».وأكد أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصّة مهمة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.وستتم استضافة الاجتماع بطريقة تفاعلية تسمح بمساهمة المشاركين من حول العالم مع بث فعاليات البرنامج مباشرةً للجمهور عبر كافة المناطق الزمنية الرئيسية.وينظم المنتدى على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة وهو منصة عالمية لتحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم.من جانبه، قال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي "إن جائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية التي نتجت عنها أدت إلى تسريع الخطى نحو تحول الطاقة إلى إزالة الكربون والاعتماد على تقنيات جديدة متطورة مع ما يصاحب ذلك من تحولات جيوسياسية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية الافتراضية ستسمح بمشاركة أبرز القادة القطاع وصناع القرار بالإضافة إلى الإعلاميين من حول العالم".وفي دورته الحالية للعام 2021 سيركز المنتدى بشكل خاص على التحديات والفرص في نظام الطاقة في مرحلة ما بعد الجائحة.وللمرة الأولى خلال الفعالية، سيصدر مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، وهى دراسة استقصائية تشمل مئات من كبار خبراء الطاقة حول تأثيرات جائحة كورونا، والتوقعات طويلة الأمد للقطاع وسيناقش أولويات الطاقة للإدارة الأمريكية الجديدة إضافة إلى دور الشرق الأوسط في تحول الطاقة وكيف تواجه الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.