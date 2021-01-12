التحفظ على 3.5 أطنان دواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.وتبين ضبط (3،5 طن دواجن ومقطعات دواجن، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.