تحرير 1150 قضية تموينية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط 1150 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.